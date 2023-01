Samsung attuerà un rincaro non indifferente sul costo iniziale dei suoi nuovi Galaxy S23. I dispositivi saranno rilasciati ufficialmente durante l’evento Galaxy Unpacked del 1° febbraio e in questa occasione sarà possibile conoscere il prezzo di ogni dispositivo.

Come già noto, il colosso presenterà un Galaxy S23, un S23 Plus e un S23 Ultra. I tre top di gamma sono apparsi in immagini reali che hanno svelato ogni particolare e la scheda tecnica è stata anticipata da numerose fonti. Il prezzo è ormai l’unico dettaglio da scoprire!

Samsung Galaxy S23 costeranno molto di più rispetto ai Galaxy S22!

A suggerire la possibilità che Samsung abbia intenzione di attuare un rincaro consistente sul prezzo dei suoi prossimi top di gamma è 9to5Google.com. La fonte ritiene che un ipotetico Samsung Galaxy S23 da 128 GB potrebbe essere rilasciato a un prezzo di 940,00 dollari. Il Galaxy S23 Plus, invece, nella variante da 128 GB dovrebbe essere disponibile a partire da 1149,00 dollari. Il Galaxy S23 Ultra, invece, potrebbe essere lanciato al prezzo di 1358,00 dollari.

I prezzi fanno riferimento al mercato americano ma anche nel nostro Paese potremmo assistere a un aumento dei costi. La mossa, ancora non confermata da fonti dirette o dall’azienda, potrebbe non essere apprezzata dagli utenti, soprattutto dagli appassionati già possessori di un Galaxy S22. Gli aggiornamenti introdotti da Samsung non segnano una svolta decisiva tra le due serie e si limitano a rendere i tre dispositivi di nuova generazione differenti principalmente dal punto di vista estetico. Il Galaxy S23, ad esempio, riprenderà il Galaxy S23 Ultra nella disposizione dei sensori fotografici posteriori.

Di certo sarà necessario attendere l’evento ufficiale prima di poter confermare quanto emerso fino a questo momento. La diretta del Galaxy Unpacked si terrà il 1° febbraio alle ore 19:00 e tutti potranno assistere dopo aver effettuato la registrazione sul sito ufficiale del colosso.