Secondo il rapporto Semafor di questa settimana, il colosso tecnologicoMicrosoft è in trattative per investire 10 miliardi di dollari in OpenAI, la società di ricerca sull’intelligenza artificiale dietro il popolarissimo chatbot, ChatGPT. Questo investimento aumenterebbe la valutazione della società di software a circa 29 miliardi, secondo Reed Albergotti e Liz Hoffman di Semafor. Attualmente, OpenAI ha una valutazione di 20 miliardi.

Secondo i rapporti, l’accordo di Microsoft doveva essere bloccato entro la fine del 2022. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’investimento sia stato finalizzato. L’inclinazione di Microsoft a investire in ChatGPT deriva dalla popolarità infuriata dell’app che ha entusiasmato sia gli esperti di intelligenza artificiale che gli utenti occasionali sin dal suo rilascio.

L’investimento includerà anche varie società di venture capital e l’infusione fornirebbe a Microsoft il 75% dei profitti complessivi di OpenAI fino a quando non ripagherà il finanziamento. Successivamente, l’accordo tornerà ad una società in cui OpenAI detiene la maggioranza. Microsoft possiede una quota del 49%, la stessa per altri investitori, e l’organizzazione madre senza scopo di lucro del proprietario di ChatGPT riceve il 2%.

Una crescita esponenziale

La scorsa settimana, il Wall Street Journal ha riferito che OpenAI stava discutendo di vendere le sue azioni esistenti in un’offerta pubblica di acquisto che avrebbe valutato la società a 29 miliardi. Founders Funds, Thrive Capital e altre società di venture capital erano in trattative per finanziare almeno 300 milioni, secondo il Journal.

È interessante notare che questo non sarebbe il primo tentativo di Microsoft di investire in OpenAI. Il titano della tecnologia aveva già investito un miliardo di dollari nella società di software, nel 2019. Secondo The Information, Microsoft stava già cercando di aumentare i suoi investimenti nella startup AI dall’ottobre 2022.

OpenAI è stato co-fondato da Elon Musk, ora CEO di Twitter e SpaceX, investitore e allume di Y Combinator Sam Altman, e altri. Sebbene la società di ricerca fosse già nota per le sue popolari innovazioni basate sull’intelligenza artificiale come DALL.E, recentemente ha fatto scalpore con il suo chatbot, ChatGPT, che utilizza l’intelligenza artificiale conversazionale per generare testo simile a quello umano.

Secondo le statistiche, ChatGPT ha ricevuto un milione di utenti in soli 5 giorni, un dato che Facebook ha ottenuto in 2 anni.