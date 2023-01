Il principale generatore di immagini AI Stable Diffusion ha annunciato il rilascio open source di Stable Diffusion versione 2, una mossa che ha infastidito alcuni utenti dato che è stata rimossa la possibilità di copiare lo stile di artisti specifici.

Il nuovo modello di intelligenza artificiale (AI) consente di generare immagini più grandi e ha un modello di “diffusione upscaler” aggiunto che consente agli utenti di generare immagini di 2048 × 2048 o anche superiori. In genere, i generatori di testo in immagine generano solo immagini di 512 × 512.

Stability AI, società madre di Stable Diffusion, afferma che la nuova versione “migliora notevolmente” la qualità delle immagini generate rispetto alla prima versione e ha fornito alcuni esempi impressionanti.

Tuttavia, il nuovo aggiornamento ha generato una certa costernazione tra la sua base di utenti che ha notato che la nuova versione ha rimosso la possibilità di generare immagini nello stile di artisti specifici.

Una funzione che ha fatto arrabbiare molti

Nel suo comunicato stampa, Stability AI afferma di aver rimosso la possibilità di generare immagini NSFW grazie a un nuovo filtro per contenuti per adulti inserito nel software, ma non ha commentato direttamente la rimozione della funzione.

Probabilmente l’artista più popolare utilizzato per generare immagini AI è Greg Rutkowski, il cui nome era diventato una scorciatoia per la produzione di fantastiche immagini di alta qualità.

Come riportato da The Verge, gli utenti si sono rivolti a Reddit. Tuttavia, Rutkowski è presumibilmente soddisfatto dell’ultimo sviluppo dopo aver detto a Forbes che ha trovato “terrificante” la quantità di lavoro sfornato usando il suo nome.

Il fondatore di Stability AI, Emad Mostaque, dice a The Verge che non ha rimosso le immagini degli artisti dai dati di formazione, ma ha invece cambiato il modo in cui il programma codifica e recupera i dati.