A partire dallo scorso 17 gennaio 2023 l’operatore virtuale Feder Mobile ha lanciato una nuova promozione online dedicata a tutti i clienti che attivano una nuova offerta.

Nello specifico ha bloccato a 19.90 euro il costo iniziale di ogni sua offerta e inoltre regala anche uno zaino brandizzato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Feder Mobile ha lanciato una nuova promozione online

Come appena anticipato Feder Mobile sta proponendo tutte le sue offerte consumer con un costo inziale pari a 19.90 euro, con incluso anche uno zaino brandizzato e il primo mese anticipato dell’offerta. In condizioni standard, per attivare un’offerta Feder Mobile si pagano 24.90 euro.

Oltre allo zaino brandizzato Feder, il nuovo costo di 19.90 euro comprende sempre anche il costo della SIM, il costo di attivazione e le spese di spedizione. Inoltre, come in precedenza, è incluso nel prezzo anche il primo mese anticipato dell’offerta, che in questo modo non deve essere sommato come succede generalmente.

Vi ricordo che le offerte che attualmente sta proponendo l’operatore sono la Easy, Trendy, Spin 30, Spin 50, Plus, Spin 70 e High. Quest’ultima, la più completa, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 7.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre.