Codice Snap, come funziona il nuovo modo di comunicare del 2023

Il Codice snap è un metodo di comunicazione orale che permette di formare parole utilizzando intere frasi per le consonanti e schiocchi delle dita per le vocali. È diventato virale grazie al contributo di Andrea Maestrelli, concorrente della settima edizione del reality show Grande Fratello Vip. Ma come funziona esattamente?

Codice Snap: le istruzioni

Il codice snap è composto da uno schiocco per la vocale -A, due per la vocale -E, tre per la vocale -I, e così via. Le consonanti sono rappresentate dalla prima lettera di una frase di senso compiuto che può non avere alcuna relazione con la parola che si vuole comunicare. Per intenderci, dicendo “sono al mare” e schioccando tre volte le dita, si sta dicendo “sì” in codice. La lettera “S” è rappresentata dall’iniziale della frase e la vocale “I” è rappresentata dal triplice schiocco delle dita.

Tale linguaggio è diventato popolare su TikTok e recentemente è stato utilizzato in tv durante il Grande Fratello Vip. Tuttavia, essendo un codice di difficile interpretazione, potrebbe perdere la sua ragione d’essere a causa della sua popolarità in costante crescita.