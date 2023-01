Uno degli aggiornamenti a cui assisteremo con l’arrivo degli iPhone 15 riguarderà il comparto fotografico. Secondo la maggior parte degli esperti, Apple rinnoverà il modulo fotografico aggiungendo un sensore periscopico sui modelli Pro e Pro Max. L’ipotesi sembra poggiare su basi solide e, secondo The Elec, il colosso si sarebbe già rivolto a dei nuovi fornitori.

Apple adotta nuovi fornitori per la gli obiettivi periscopici di iPhone 15!

The Elec ritiene che Apple sia alla ricerca di nuovi fornitori per gli attuatori OIS dell’obiettivo periscopico destinato ad iPhone 15 Pro Max. La fonte ritiene che l’azienda abbandonerà Alps Alpine e Mitsumi per rivolgersi a LG Innotek e Jahwa Electronics.

L’informazione si accosta a quanto riferito in precedenza dal noto analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale Apple doterà soltanto il suo iPhone 15 Pro Max di un sensore periscopico ma adotterà il sensore su tutti i quattro iPhone 16 in arrivo nel 2024.

Un vero punto di svolta sarà evidente soltanto con il lancio degli iPhone 16, i quali sfoggeranno degli aggiornamenti rilevanti rispetto a quanto previsto su iPhone 15. Questi ultimi potrebbero dire addio ai tasti fisici in favore di tasti a stato solido che seguono quanto attuato in passato da Apple per il tasto Home. Inoltre, tra le novità previste vi è il ricorso alla Dynamic Island su tutte le versioni previste e la presenza di una porta USB-C. Stando a quanto emerso, inoltre, i prossimi melafonini saranno dotati di scocca in titanio.

Il design complessivo dei dispositivi non è ancora noto ma senza alcun dubbio non presenterà differenze rilevanti rispetto agli iPhone 14. Un designer italiano, però, permette di osservare quello che potrebbe essere un innovativo e improbabile iPhone 15 Pro Max tramite un video appositamente realizzato.