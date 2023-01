Avete tante schede SD, microSD o CF Express e non sapete più dove metterle per trasportarle in sicurezza? in vostro aiuto accorre Amazon con un’offerta davvero unica nel proprio genere, la custodia per il trasporto, infatti, costa addirittura meno di 5 euro.

Le offerte Amazon sono assolutamente le migliori in circolazione, ogni giorno permettono di spendere poco su tanti prodotti, ed allo stesso tempo i coupon che potete avere solo iscrivendovi al canale Telegram (premendo qui), vi permetteranno di ridurre ulteriormente la spesa finale da sostenere. Correte subito ad iscrivervi, sono già oltre 56000 gli utenti che hanno aderito alla community.

Amazon, offerta speciale sulla custodia per microSD

Avere una custodia per microSD è fondamentale nel momento in cui dovete spostare tutta la vostra collezione di prodotti di questo tipo in sicurezza, la promozione corrente pensa quindi a tutti gli utenti che ogni giorno si trovano in queste condizioni, mettendo a disposizione un prodotto di buona fattura, e veramente economico.

Si tratta a tutti gli effetti di una piccola valigetta di plastica, con una comoda maniglia per il trasporto, al cui interno si trovano gli alloggiamento per il trasporto di 4 schede CF e di 8 schede SD. Gli utenti possono collegare direttamente un moschettone per favorire il trasporto, ed allo stesso modo ricordiamo essere completamente impermeabile, anche se non resiste all’immersione.

Il prezzo di vendita è davvero bassissimo, basteranno 4,99 euro per l’acquisto finale, con un sconto esatto del 50% rispetto al listino di 9,99 euro. Se volete acquistarlo premete qui.

La spedizione, come al solito del resto, viene gestita direttamente da Amazon, con consegna molto rapida, entro pochi giorni dall’acquisto.