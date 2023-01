Dopo che Vodafone e TIM hanno presentato le loro offerte di portabilità per il mese di Gennaio 2023, ecco che anche Very Mobile ha presentato i suoi piani di portabilità per questo mese. Inoltre, tra le offerte, possiamo anche denotare un buono Amazon in regalo da 10 euro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Very Mobile, offerte imperdibili per questo mese più un buono Amazon in regalo

Prima di iniziare a presentare la promo, è importante fare delle precisazioni in merito: fino a fine mese sarà possibile completare la portabilità ricevendo in regalo un buono Amazon del valore di 10 euro dopo il primo rinnovo. Essendo che ci sono solamente altri 3.000 buoni a disposizione di Very Mobile, sarebbe cosa buona e giusta approfittarsene e usufruirne il prima possibile.

Scopriamo quindi di seguito i piani disponibili, consultabili anche direttamente dal sito ufficiale di Very Mobile: il più intrigante ed economico è quello che costa 6,99 euro al mese e che mette al servizio degli utenti 100 Giga più chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile in Italia.

Alternativamente, sarà possibile attivare il piano Very Mobile da 7,99 euro al mese, con 150 Giga, o quello da 9,99 euro al mese, con 220 Giga. L’attivazione e la spedizione e gratuita, ma limitata ai clienti di altri operatori virtuali come CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, Lyca ed elimobile, oltre a Iliad.

Gli utenti che provengono da ho., Kena, TIM, Vodafone e WindTre hanno la possibilità di attivare solo i piani più esosi da 12,99 euro e 13,99 euro al mese: il primo in cui ci sono 150 Giga oltre a minuti e messaggi illimitati; il secondo arriva invece a 220 Giga. Attivazione e spedizione avvengono sempre gratuiti