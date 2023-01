I media hanno reso un cattivo servizio agli squali in generale attraverso il modo in cui sono stati rappresentati nei film e in televisione. Sono sempre visti come assetati di sangue, ma in realtà gli squali sono molto più gentili di quanto si crede. Hanno la tendenza a impazzire quando si nutrono, ma per il resto sono creature abbastanza fredde.

Gli attacchi di squali sono una delle cause di morte meno probabili, e questo vale in tutte le parti del mondo. Il punto più alto dello studio di questa ricerca è che mostra che ogni anno più persone vengono morse specificamente dai newyorkesi ,piuttosto che dagli squali.

Nel 1987, c’erano solo tredici casi di squali che hanno morso gli umani, mentre c’erano 1.587 resoconti di umani che mordevano gli umani. Non c’è una ragione sul motivo per cui una di queste persone abbia morso altri esseri umani.

E’ più probabile un fulmine in testa

Questo dimostra che è più probabile che tu venga morso da una persona a New York City che da uno squalo se consideri l’intero paese.

La Florida ha avuto 0 vittime di morsi di squalo dal 2012, il che è sorprendente perché la contea di Volusia, è pubblicizzata come la capitale mondiale del morso di squalo. C’è un altro fatto sulla Florida; è anche la capitale mondiale dei fulmini.

Quando si tratta di fulmini che sfrecciano dal cielo e colpiscono la terra, ci sono state 459 vittime di fulmini e nove di morsi di squalo.

Ciò dimostra che i fulmini vaganti sono più pericolosi degli squali che si aggirano per gli oceani intorno alla Florida. I fulmini rappresentano una minaccia maggiore rispetto agli squali e questa tendenza è simile anche nel resto del mondo.