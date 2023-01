Samsung ha annunciato ufficialmente il suo nuovo ISOCELL HP2, il sensore fotografico da 200Mpxl che probabilmente verrà montato sul suo prossimo top di gamma, il Galaxy S23 Ultra, il cui annuncio è previsto il primo Febbraio di quest’anno.

ISOCELL HP2 sfrutta 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri (μm) in un formato ottico da 1,3″, lo stesso utilizzato per le fotocamere da 108 MP, ciò è reso possibile grazie alla minore dimensione dei pixel stessi, che consente di racchiuderne di più in una superficie identica alla precedente.

JoonSeo Yim, vicepresidente esecutivo del Sensor Business Team di Samsung Electronics ha commentato così: “Il Samsung ISOCELL HP2 sfrutta le tecnologie e il know-how di Samsung sulla realizzazione di sensori di immagine ad alta risoluzione. La nostra leadership deriva da tecnologie innovative che consentono ai nostri sensori di andare oltre il numero e la dimensione dei pixel. Continueremo ad aprire nuovi orizzonti e a consolidare la nostra presenza nel mercato in espansione dei sensori ad altissima risoluzione“.

Specifiche tecniche del sensore

Risoluzione effettiva: 16.384 x 12.288 (200 M)

Dimensione pixel: 0,6 μm

Formato ottico: 1/1.3′′

Filtro colore: Bayer RGB Tetra2pixel

Frame Rate normale: 15 fps @ 200MP, 30 fps @ 50MP e 120 fps @ 12.5MP

Frame Rate video: 30 fps @ 8K, 120 fps @ 4K e 480 fps @ FHD

Tipo di otturatore: Electronic rolling shutter

Precisione ADC: 10 bit

Alimentazione: 2,2 V per l’alimentazione analogica, 1,0 V per MIPI, 1,8 V o 1,2 V per I/O e 0,92 V per l’alimentazione del core digitale

Temperatura di funzionamento: da -20°C a +85°C

Chroma: Tetra2pixel

Messa a fuoco automatica: Super QPD

HDR: Smart-ISO Pro (iDCG)

Formati di output: RAW10/12

Guadagno analogico: 128x con elevato guadagno di conversione

Il nuovo sensore gode anche della tecnologia pixel-binning di Samsung, Tetra2pixel, che consente di usare 4 o 16 pixel come uno a seconda delle condizioni di luce per catturare più luce, così la risoluzione scende a 50 o 12 Mpxl però la luce ne giova tantissimo.