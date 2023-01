Una vecchia leggenda o una verità matematica? Tutti conoscono la storia del foglio di carta che non può essere piegato a metà più di sette volte. Ma è vera? Quante volte puoi piegare un pezzo di carta?

Nel 2002, Britney Gallivan, allora studentessa delle superiori a Pomona, in California, ha piegato un singolo pezzo di carta a metà 12 volte. Attualmente detiene il Guinness World Record.

“Prima del mio tentativo, era opinione diffusa che piegare un pezzo di carta a metà più di otto volte fosse impossibile e sette pieghe fosse il limite di piegatura comunemente accettato“, ha detto Gallivan a WordsSideKick.com in una e-mail. “Sono stata la prima persona a piegare la carta 12 volte.”

Gallivan non ha solo stabilito un record mondiale; ha anche inventato equazioni per calcolare quante volte un pezzo di carta può essere piegato a metà in una o più direzioni. Ha dettagliato queste equazioni nel suo libro “How to Fold Paper in Half Twelve Times” (Historical Society of Pomona Valley, 2002).

Lo spunto che ha portato Gallivan a compiere queste imprese è stata una sfida extra-credito per la sua classe di matematica, secondo la Historical Society of Pomona Valley. Ha piegato un foglio di lamina d’oro sottile 12 volte. L’insegnante ha quindi cambiato la sfida piegando qualcosa di più spesso: un pezzo di carta.

Come è stato risolto il problema

“Ho iniziato a lavorare sul problema trascorrendo molte ore cercando di piegare fogli di carta, giornali e qualsiasi altro materiale piatto che potessi trovare“, ha detto Gallivan. “Questo è il primo approccio che la maggior parte delle persone utilizza per tentare di risolvere il problema. È stato molto frustrante, poiché ho avuto molti tentativi infruttuosi di provare a piegare diversi fogli a metà. Ho iniziato a chiedermi se tutti coloro che avevano tentato il problema prima di me avevano ragione che piegare la carta a metà più di otto volte era impossibile.”

Tuttavia, “non potevo accettare questo risultato“, ha ricordato Gallivan. “Sapevo che dovevo portare a termine la sfida”.

Le equazioni inventate da Gallivan calcolano quante volte un foglio di carta poteva essere piegato. Ha scoperto che per piegare un pezzo di carta a metà molte volte, è necessario un foglio lungo e sottile: più un foglio viene piegato, più spessa diventa la pila risultante, e una volta che la pila diventa più spessa che lunga, non c’è niente da piegare. Alla fine ha stabilito il suo record con un foglio di carta velina che ha trovato online che era lungo più di un chilometro.