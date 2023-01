Netflix, le migliori serie TV e film in uscita a gennaio e l'abbonamento da 5,49 euro

Sono arrivate più volte le offerte migliori per quanto riguarda i piani della TV in streaming generale, la quale in Italia impazza ormai da diversi anni. Netflix è sicuramente il miglior competitor in assoluto con le opportunità che offre e con le migliorie che ha apportato negli anni. Ci sono poi diverse tipologie di abbonamenti che gli utenti possono sottoscrivere in tutta libertà, avendo a disposizione caratteristiche diverse.

Ora come ora si discute tanto su quelli che sono i risvolti dell’ultimo abbonamento lanciato, il quale prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo è riuscito a portare tantissimo stupore. Il merito è sicuramente di quello che offre, soprattutto ad un prezzo estremamente conveniente rispetto al solito. Netflix propone il suo abbonamento da 5,49 € al mese con tutto incluso anche se con qualche compromesso in più. Chi decide di sottoscriverlo infatti deve concepire la questione della pubblicità: ogni ora di contenuti che deciderete di riprodurre, vedranno almeno quattro o cinque minuti di pubblicità. Allo stesso tempo bisognerà accontentarsi della qualità in HD a 720p. Ovviamente sono tante le persone che lo sanno sottoscrivendo.

Netflix continua a stupire con tutte le nuove uscite che stanno arrivando durante il mese di gennaio, ecco l’elenco completo

Nonostante i contenuti già esistenti abbiano rappresentato fonte di grande hype, Netflix ha deciso di non accontentarsi lanciando tante nuove produzioni. Il mese di gennaio è stato quello con più proposte rispetto agli ultimi mesi, le quali possono essere viste proprio l’interno dell’elenco che trovate qui in basso: