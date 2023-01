La Flash 120 consente a tutti gli abbonati di beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e anche 120 Giga per la connessione di rete. Il costo previsto per gli utenti sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Il nuovo anno per Iliad inizia all’insegna della continuità con la precedente annata. Anche nelle prossime settimane il provider francese promette agli utenti una serie di ricaricabili low cost, a partire da quella attuale. A gennaio la migliore promozione per il gestore è senza dubbio la Flash 120, un’evoluzione della vecchia Giga 120.

Iliad e la Flash 120: i tre servizi a costo zero

Oltre al costo ed alle soglie di consumo molto ampie, la Flash 120 si caratterizza anche per una novità certamente molto valida, ossia la presenza di tre servizi a costo zero.

Gli abbonati che decidono attivare la Flash 120 di Iliad potranno attivare chiamate senza limiti per i numeri registrati all’estero. In pratica, tutti gli utenti potranno comunicare con amici e parenti, sia in Italia che all’estero, senza spendere alcun extra rispetto a quelli che sono gli attuali costi della ricaricabile. La lista dei paesi esteri compatibili all’offerta prevede ben 60 Stati in giro per il mondo

Da sottolineare come con Iliad anche la segreteria telefonica sia gratuita, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre. Resta però la migliore opportunità, rappresentata dalla tecnologia 5G. Anche coloro che sceglieranno la Flash 120, potranno navigare in rete con le velocità massime di connessione senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo mensile.