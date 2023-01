Le bollette luce sono indubbiamente lievitate nel corso degli ultimi mesi, a causa dell’incremento del costo della materia prima, di conseguenza moltissimi italiani si ritrovano adesso a dover versare contributi maggiori ogni mesi. Per questo motivo potrebbe tornare utile sapere che esiste un prodotto assolutamente in grado di azzerarle completamente, offrendo in cambio energia illimitata.

Stiamo ovviamente parlando delle amate power station, soluzioni che potete acquistare anche su Amazon, che a tutti gli effetti trattano batterie ricaricabili portatili, in grado di generare energia gratuita data la compatibilità con i pannelli solari. L’idea alla base del tutto non potrebbe essere più semplice, infatti all’interno del prodotto si trova un pacco batterie, il quale offre la carica ai device collegati, sfruttando molti connettori; se non acquistate il pannelli solari, sarete costretti a ricaricarlo tramite la presa di corrente, in caso contrario la ricarica sarà automatica sfruttando l’energia solare.

Energia illimitata, gratis per tutti con le power station

Sul mercato si trovano moltissimi modelli differenti, in particolare questi si differenziano per la capacità, il quantitativo di energia che possono immagazzinare, e per la potenza massima. Quest’ultima specifica è forse la più importante, poiché identifica l’output massimo che la power station può raggiungere, sia collegando un singolo elemento, che una combinazione di più output.

I brand più famosi sono Ecoflow, bluetti, AllPowers e Jackery, ma se volete risparmiare potrete trovare anche modelli prodotti ad esempio da Anker, che è un’azienda molto famosa su Amazon nella produzione di accessori per notebook o dispositivi mobile. I dettagli sono disponibili sul canale Amazon linkato.