Amazon impazzisce, una stampante fotografica termica al 50% con codice sconto

Il mondo Amazon è diventato il principale supermercato per gli utenti, esattamente come sta dimostrando nell’ultimo periodo.

Amazon propone una stampante mini per le fotografie al 50% di sconto, costa solo 26 euro

Una stampante di piccole dimensioni, circa la metà di uno smartphone, che consente di stampare foto in movimento. Esatto, caricando la batteria non avrete bisogno di corrente o di stare a casa per stampare le vostre foto immortalate in qualsiasi momento.

La compatibilità è piena con iOS e Android, i due sistemi operativi principali. Ricordiamo che c’è bisogno di carta termica per la stampa delle foto. Il prezzo basilare è di 53 € su Amazon ma grazie al codice sconto YFIL9VOG potete pagarla 26,50 €. Per acquistarla basta aggiungerla al carrello.

Si tratta di un dispositivo estremamente tecnologico, il quale viene descritto minuziosamente da Amazon, con le parole che trovate proprio qui sotto: