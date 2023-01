Il robot aspirapolvere è un prodotto che nel corso degli ultimi anni ha conquistato letteralmente il cuore di milioni di famiglie nel mondo, proprio come valido compagno, o aiutante, nelle faccende domestiche, soprattuto per coloro che amano il “pulito”, ma effettivamente hanno poco tempo a disposizione da dedicargli. Grazie ad Amazon i prezzi sono sempre più bassi ed economici, nel periodo corrente è possibile godere di una riduzione anche del 50%.

Le offerte Amazon sono ogni giorno di altissima qualità, scoprite i prezzi bassi da cogliere al volo, con anche codici e coupon gratis, scorrendo tutte le proposte elencate direttamente sul nostro canale Telegram. Lo trovate qui, vi potete iscrivere gratuitamente ed entrare a far parte di una community di oltre 56000 utenti.

Amazon, ecco il robot in offerta

Su Amazon è disponibile un modello di casa Lefant ad un prezzo effettivamente da saldo, considerando infatti il listino di 199 euro, questi viene prima di tutto scontato di 70 euro, applicando il coupon che trovate in pagina, per poi ridursi di altri 30 euro, applicando questo codice Y3OJXGVB. Il totale è davvero ridottissimo, basteranno 99 euro per l’acquisto, con uno sconto effettivo del 50% (LINK PER ACQUISTARE).

Il modello in questione garantisce comunque ottime prestazioni, offre 4 modalità di pulizia, essendo ideale per peli di animali, moquette o pavimento duro, il sistema di navigazione anti-collisione non darà alcun problema nello spostamento negli ambienti, mentre il contenitore da 500ml è ottimo per garantire una pulizia approfondita, senza dover continuamente ricorrere allo svuotamento. In tutto questo lo spessore di 7,6 centimetri lo rende sottilissimo, e la compatibilità con Amazon alexa permette l’utilizzo senza mani per tutti gli utenti (controllabile anche da remoto via app).