In quest’ultimo periodo abbiamo assistito ad una valanga di offerte di rete mobile dal basso costo e con una enorme quantità di traffico dati per navigare. A proporle molto spesso sono stati i vari operatori telefonici italiani, ma anche gli operatori virtuali non sono da meno. A partire dalla giornata di ieri 17 gennaio 2023, ad esempio, l’operatore virtuale 1Mobile ha reso disponibile un’altra interessante offerta low cost, ovvero 1Mobile Special 160. Quest’ultima, come suggerito anche dal nome, include ogni mese una quantità esagerata di traffico dati pari a 160 GB.

1Mobile propone la nuova offerta low cost con 160 GB, Special 160

1Mobile Special 160 è la nuova offerta di rete mobile proposta dall’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Come accennato in apertura, si tratta di un’offerta dal basso costo. Nonostante questo, però, con questa offerta viene proposta comunque un’enorme quantità di traffico dati che permetterà di navigare in rete senza troppi problemi.

Come accennato in apertura, l’offerta appena lanciata da 1Mobile include infatti addirittura 160 GB di traffico dati fa sfruttare su rete 4G con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. L’offerta include inoltre ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 60 SMS verso tutti i numeri. Si tratta di un’offerta low cost dato che gli utenti dovranno pagare solo 8,99 euro al mese per avere tutto questo. Ricordiamo che non è previsto costo di attivazione per chi proviene da TIM, WindTre e Iliad. Per tutti gli altri è invece previsto un costo di attivazione pari a 6 euro.