Xiaomi 12X con 220 euro di sconto su Amazon solo per oggi

Xiaomi 12X vanta una fotocamera principale da 50 MP di livello professionale, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP. Progettato per riprese e riprese versatili, Xiaomi 12X offre potenti capacità di calcolo dell’IA, registrazione 8K e una serie di fotogrammi di livello professionale per consentire ai consumatori di padroneggiare ogni scena. Nel frattempo, la modalità notturna è disponibile non solo sulla fotocamera principale, ma anche sulla fotocamera frontale ultra grandangolare da 32 MP, offrendo maggiore flessibilità per catturare incredibili scatti notturni