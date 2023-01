WhatsApp non funziona più su tanti smartphone Android e iOS, ecco la lista

Il pubblico pretende aggiornamenti, novità che diventino emblematiche nel tempo e che riescano a concedere qualcosa in più. Queste sono le richieste di coloro che utilizzano WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea per antonomasia.

Non è un mistero che gli sviluppatori si impegnino tantissimo per offrire nuovi update al pubblico, il quale sa benissimo di poter contare sul progresso continuo e costante da parte della celebre applicazione di messaggistica. Per rendere tutto questo però apprezzabile in tutto e per tutto, bisogna spesso lasciare indietro svariati dispositivi.

WhatsApp: come ogni anno anche questa volta subentra una lista di dispositivi che dovranno dire addio all’applicazione

Subentra tutti gli anni una lista di dispositivi che devono dire addio al supporto di WhatsApp. Come è ovvio che sia infatti l’applicazione introduce dei nuovi aggiornamenti che per essere fruibili al 100% e apprezzabili, hanno bisogno di agire su piattaforme aggiornate e su smartphone che abbiano determinate caratteristiche tecniche. Proprio per questo motivo come potete notare nella lista in basso, anche alcuni marchi alti sonanti devono lasciare il posto al futuro che è già arrivato tra le mani degli utenti. Nella lista potrete quindi scorgere anche i nomi di Samsung, Huawei e molti altri.