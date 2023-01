L’operatore telefonico virtuale Very Mobile propone da sempre numerose offerte low cost di rilievo. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore ha voluto sorprendere ancora, annunciando ufficialmente l’arrivo di una nuova offerta di rete mobile dal costo molto basso di soli 4,99 euro al mese.

Very Mobile, l’operatore virtuale continua a sorprendere con la sua nuova offerta Voce da 4,99 euro al mese

Very Mobile ha da poco reso disponibile un’altra sorprendente offerta low cost molto interessante e sempre con tante cose da offrire agli utenti. In particolare, si tratta dell’offerta denominata Very 4,99. Quest’ultima è rivolta a chi ha bisogno principalmente di minuti per chiamare senza problemi. L’offerta include infatti ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS senza limiti verso tutti. Per ogni evenienza, l’operatore ha deciso di includere anche 1 GB di traffico dati da utilizzare con una connettività massima pari al 4G.

Come suggerisce il nome, il costo per il rinnovo mensile è molto basso ed è di soli 4,99 euro al mese. Per poterla attivare, gli interessati dovranno recarsi online sul sito ufficiale di Very Mobile oppure nei negozi fisici autorizzati.

Ricordiamo però che questa offerta è rivolta soltanto ai nuovi clienti che richiedono la portabilità da specifici operatori. In particolare, si tratta degli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.