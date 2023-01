TIM sorprende tutti, giga senza limiti a 9,99 euro e due offerte Wonder

Uno gestore mobile che si rispetti continua nella sua attività promuovendo delle nuove offerte mobili, ma anche guardandosi intorno. Ci sono tanti utenti scontenti che fanno parte di gestori telefonici anche molto famosi ma che spesso rimodulano le proprie offerte aumentando i costi. In quel caso l’utente medio si guarda intorno, trovando nel nuovo gestore una grande opportunità.

TIM è una delle soluzioni migliori siccome rappresenta il meglio della telefonia mobile in Italia ma anche perché è portatore di qualità in quanto gestore di altissimo livello. Proprio per questo esistono delle offerte che potrebbero far brillare gli occhi anche ai clienti più fedeli di altri gestori.

TIM è il miglior gestore di telefonia mobile italiana e lo dimostra anche ai suoi già clienti

Non ci sono solo offerte di grande livello per quanto riguarda coloro che verranno strappati alla concorrenza, ma anche soluzioni per i già clienti che possono rendere ancora più orgogliosi di essere tra il pubblico di TIM.

Partendo dalle promozioni riservate a coloro che hanno voglia di cambiare gestore, si può parlare delle due nuovissime Wonder. La prima, che ha un costo mensile di soli 7,99 €, riesce a concepire al suo interno minuti senza limiti con 1000 SMS da inviare a qualsiasi gestore senza distinzione. Ci sono poi 70 giga per navigare sul web usando il 5G.

La seconda offerta della famiglia costa 9,99 € con 100 giga di traffico dati in 5G, oltre a minuti senza limiti e 1000 messaggi verso tutti.

Tornando all’inizio del paragrafo, ovvero alle soluzioni dedicate hai già clienti, non può passare in osservata la grande proposta di TIM. L’azienda propone infatti a 9,99 € al mese una soluzione davvero strepitosa. Si tratta della nuovissima TIM 5G Power Famiglia, promozione che al suo interno include giga senza limiti per navigare sul web, ma come detto solo a coloro che hanno già un abbonamento telefonico fisso.