L’operatore Tim Italia ha recentemente iniziato ad informare alcuni clienti, che alcune offerte di rete fissa subiranno un aumento di 2 euro al mese. A partire dal 1° Aprile 2024, inoltre, sarà previsto un ulteriore aumento annuale in base all’inflazione.

Nel dettaglio, le offerte coinvolte da queste nuove modifiche contrattuali sono TIM Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, Tutto Premium e Smart Premium. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim aumenterà di 2 euro al mese alcune offerte di rete fissa

Per informare i suoi clienti su queste novità, l’operatore sta inviando una comunicazione direttamente in fattura. Inoltre, nella pagina “News e Modifiche contrattuali” del suo sito ufficiale, oggi 16 Gennaio 2023 sono state inserite due nuove informative dedicate. L’aumento entrerà in vigore dal 1° marzo 2023, termine entro il quale i clienti potranno recedere dal proprio contratto gratuitamente.

Secondo l’operatore, questa variazione viene introdotta “per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato, anche connesse alla necessità di continuare a investire sulle reti di nuova generazione”. A questo proposito, si evidenzia che ciascun cliente può verificare le condizioni economiche applicate alla propria offerta nella sezione “Dettaglio dei Costi” della fattura TIM, accedendo all’area riservata MyTIM (previa registrazione) o chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 187.

Fino ad ora, le offerte coinvolte da questa nuova misura erano principalmente quelle del portafoglio standard dell’operatore, in ogni caso esclusivamente per le nuove attivazioni. Adesso invece, insieme all’annuncio di questa nuova modifica contrattuale con aumento di 2 euro al mese, è stato annunciato anche l’adeguamento in base all’inflazione per alcuni già clienti, in particolare sempre le offerte di rete fissa TIM Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, Tutto Premium e Smart Premium.