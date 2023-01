Sony sta reintroducendo il suo iconico lettore musicale Walkman, anche se in una forma che coloro che possiedono il modello degli anni ’80 faticheranno a riconoscere.

La nuova edizione della serie NW-ZX700 è descritta come “un’evoluzione del modello precedente”, che, afferma Sony, “eredita la filosofia del Signature Walkman“.

Vanta un amplificatore audio digitale ad alta risoluzione S-Master HX, un grande condensatore ad alto polimero e una saldatura di alta qualità contenente oro.

La didascalia sotto il video ufficiale di YouTube recita: “Scopri la tua musica come l’ha concepita l’artista, ovunque tu vada, con la straordinaria qualità del suono della serie NW-ZX700, che eredita la filosofia del Signature Walkman.”

“Ha una maggiore durata della batteria, un display da 5″ più grande, funzioni di download e streaming facili, è anche portatile ed elegante per gli amanti della musica più esigenti.”

Una chicca per i vecchi fan

I fan del Walkman originale saranno senza dubbio entusiasti di sapere che nel 2022 le vendite di album su cassetta negli Stati Uniti sono aumentate del 28% a 440.000 (rispetto alle 343.000 del 2021), secondo il Luminate U.S. Year-End Music Report for 2022 .

L’album Bleach dei Nirvana ha venduto 7.000 copie su cassetta in America l’anno scorso, mentre Impera dei Ghost ha venduto 5.000 copie su cassetta negli Stati Uniti. La cassetta più venduta dell’anno è stata Guardiani della Galassia, vol. 2: Fantastico mix vol. 2 colonna sonora, che ha venduto 17.000 copie.

Nel Regno Unito, le vendite di cassette hanno continuato a crescere nel 2022, con un aumento del 5,2% su base annua per un totale di 195.000 unità, secondo la Official Charts Company.

La cassetta più venduta nel Regno Unito nel 2022 è stata il settimo album degli Arctic Monkeys, The Car, che ha venduto più di 10.000 copie su cassetta. Patient Number 9 di Ozzy Osbourne è stato il 20esimo più grande album su cassetta nel Regno Unito nel 2022, mentre un’edizione per il 40esimo anniversario di The Number Of The Beast degli Iron Maiden è stata la 21esima cassetta più venduta nel Regno Unito.