La serie F di smartphone a marchio Poco si è sempre caratterizzata per delle specifiche tecniche al top ma da un prezzo comunque competitivo rispetto a quello dei vari competitors. Ora l’azienda cinese Xiaomi si sta preparando per presentare il nuovo modello denominato Poco F5, che sappiamo sarà una versione re-branded degli smartphone Redmi K60. Sembra che lo smartphone stia ormai per arrivare, dato che sembra partita ufficialmente la produzione.

Poco F5, parte la produzione del nuovo smartphone del produttore Xiaomi

A quanto pare Xiaomi ha già avviato la produzione di massa del prossimo smartphone di fascia alta a marchio Poco. Si tratta del prossimo Poco F5 e, stando a quanto è emerso in rete in queste ore, l’azienda avrebbe a tutti gli effetti avviato la sua produzione in diversi mercati europei ed asiatici. A rivelarlo, in particolare, è stato il leaker Mukul Sharma.

Al momento il produttore cinese non ha rivelato ufficialmente nessun dettaglio dell’arrivo di questo nuovo smartphone a marchio Poco. Tuttavia, il suo predecessore Poco F4 è stato ormai annunciato un anno fa, quindi è molto probabile che il successore arriverà a momenti. Come accennato in apertura, ricordiamo che Poco F5 sarà un re-branded dello smartphone Redmi K60.

Tra le caratteristiche, ci aspettiamo quindi di un ampio display da 6.67 pollici di diagonale con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco di addirittura 1400 nits. Sotto al cofano ci aspettiamo invece il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con memorie super veloci comprendenti RAM LPDDR5 e storage interno UFS 3.1.