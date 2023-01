È molto importante la sicurezza online, specialmente di questi tempi. Nel 2022 c’è stato un incremento del furto di password ai danni di migliaia di utenti, e spesso questi eventi sono viziati da una scelta sbagliata di quest’ultimi nello scegliere la propria chiave di sicurezza.

Infatti, troppo spesso si cade nell’errore di scegliere la propria password in maniera fin troppo leggera. Per tenere a mente di quanto sia importante scegliere una buona password, scopriamo di seguito quali sono quelle che non devi assolutamente utilizzare quando la scegli.

Scelta della password: gli errori da non commettere

Anche la Polizia Postale raccomanda di scegliere una password adatta per i nostri account ed evitare ogni attacco hacker da parte di qualche malintenzionato. Ecco le password da non utilizzare:

Le sequenze “123456…” o “qwerty”;

o La parola “password”;

I nomi o i “nomignoli” dei familiari o degli animali domestici;

dei familiari o degli animali domestici; Le date di nascita dei familiari;

dei familiari; Il nome della squadra di calcio preferita ecc.;

Una delle parole presenti sul dizionario della lingua italiana;

Come scegliere una password sicura

Una password sicura deve:

Essere composta da almeno 8 caratteri;

Contenere una lettera maiuscola ;

; Contenere almeno un numero ;

; Prevedere almeno un carattere speciale (&%$£…..);

La Polizia Postale inoltre consiglia di non fare mai questi errori: