iPhone 14, la funzione di Apple sul rilevamento di incidenti sta dando molti problemi

La funzione di rilevamento degli incidenti di iPhone 14 è stata progettata per rivelarsi utile in diverse situazioni, comprese quelle ad alto rischio. Tuttavia, negli ultimi tempi la feature è stata al centro di aspre critiche a causa di un rilevamento delle collisioni non troppo preciso, portando a segnalazioni errate ai soccorritori.

iPhone 14, cosa sta provocando il falso allarme degli incidenti?

Pare che il problema riguardi soprattutto gli sciatori, le cadute degli sportivi infatti hanno attivato la feature di crash detection di iPhone 14 inviando decine di segnalazioni ai centri di soccorso. Apple sta verificando il problema per ridurre al minimo il numero di segnalazioni errate alle autorità. La questione è diventata particolarmente delicata in alcune località sciistiche degli Stati Uniti, come in Colorado, Minnesota e Utah, nonché nella British Columbia canadese, dove si sono registrati un elevato numero di segnalazioni errate di collisioni tra veicoli, proprio a causa dei malfunzionamenti della funzione di crash detection sulle piste da sci.

Le autorità sono tenute a rispondere a qualsiasi segnalazione di incidente d’auto, anche solo in via precauzionale. Ciò significa che il funzionamento scorretto della feature di crash detection ha imposto alle forze di polizia delle località sciistiche americane un aumento sostanziale della propria mole di lavoro, condensato tuttavia nella risposta a delle emergenze inesistenti.

Apple ora dà 10 secondi agli utenti iPhone e Apple Watch per bloccare le chiamate di soccorso, ma questo lasso di tempo è troppo basso per molti sciatori, che spesso non si accorgono nemmeno di aver attivato per errore la funzione con una lieve caduta.