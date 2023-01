Iliad è da sempre l’operatore telefonico su cui tanti utenti vorrebbero poter fare affidamento, proprio per l’eccellente rapporto qualità/prezzo che lo contraddistingue. Le sue offerte sono ricche di contenuti, ed allo stesso tempo richiedono un esborso mensile tutt’altro che elevato.

Attivarle non è complicato, né limitante come per gli operatori tradizionali, poiché basterà infatti collegarsi al sito ufficiale, o recarsi presso uno dei tantissimi Simbox diffusi sul territorio, per riuscire a mettere le mani sulle migliori offerte del momento, arricchite dalla sicurezza di non assistere mai ad una rimodulazione contrattuale, ergo un aumento del prezzo di vendita.

Iliad sorprende con la nuova offerta

La giga 150 è la promozione migliore di Iliad, infatti presenta un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, da versare mensilmente appunto tramite credito residuo (non carta di credito o conto corrente), con la possibilità comunque di accedere ad un bundle veramente incredibile.

I contenuti partono appunto dai 150GB di traffico dati al mese, che ricordiamo essere possibile fruire fino ad una velocità massima del 5G, senza limitazioni o vincoli, a cui comunque si aggiungono minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti, ed anche SMS infiniti, sempre verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Il costo iniziale da sostenere corrisponde a 9,99 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile, non è necessariamente richiesta la portabilità del numero originario. In altre parole il cliente potrà attivare la suddetta promo anche su nuova numerazione, senza differenze.