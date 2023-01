Il 2023 per Iliad dovrà essere l’anno della conferma, dopo le grandi sorprese degli scorsi mesi, non ultima il lancio a sorpresa delle prime offerte di telefonia mobile per la Fibra ottica.

Gli utenti che intendono sottoscrivere con il provider francese una tariffa per la loro telefonia di casa possono optare per la promozione Iliad Box. Quest’offerta unica nel suo genere prevede chiamate senza limiti verso tutti con connessione illimitata ad internet sino a 4 Gbps con le velocità della Fibra ottica.

Iliad, anche nel 2023 tariffa con 120 Giga e Fibra ottica

Come previsto, oltre alla Fibra, Iliad non lascia certo sguarnito il campo della telefonia mobile. Sotto questo punto di vista la migliore ricaricabile che il gestore ha previsto per i suoi abbonati è al momento la Flash 120.

Coloro che scelgono quest’opzione si troveranno a pagare un costo mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni con un pacchetto che prevede consumi senza limiti per chiamate ed SMS e 120 Giga anche in 5G per navigare in internet.

Per attivare questa promozione sarà necessario aggiungere un costo extra di 10 euro per la sottoscrizione della SIM ed effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

La grande sorpresa di Iliad è però tutta concentrata sul fronte commerciale, grazie ad un vantaggio extra di cui potranno beneficiare tutti i clienti. Chi sceglie la duplice offerta pagherà solo 19,99 euro al mese a tempo indeterminato per la telefonia fissa. In caso contrario la promo per la Fibra ottica avrà un costo di 24,99 euro al mese.