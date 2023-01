Un’azienda ha sviluppato un chatbot AI all’avanguardia così sofisticato da poter rendere obsoleti i motori di ricerca, per non parlare di innumerevoli lavori.

Svelato la scorsa settimana dalla società OpenAI, ChatGPT ha già accumulato più di 1 milione di utenti in tutto il mondo con le sue funzioni avanzate, che vanno dalla composizione istantanea di saggi complessi ai codici per computer, alla stesura di proposte di marketing e schemi di decorazione d’interni. Può persino creare poesie e barzellette, un’abilità che in precedenza si pensava fosse relegata agli umani.

In effetti, le capacità di ChatGPT ha suscitato timori nel settore, molti pensano che Google potrebbe non avere il monopolio della ricerca online ancora per molto.

“Google potrebbe essere solo a un anno o due di distanza dall’interruzione totale“, ha twittato lo sviluppatore di Gmail Paul Buchheit, 45 anni, il primo dicembre. “L’intelligenza artificiale eliminerà la pagina dei risultati del motore di ricerca, che è dove guadagnano la maggior parte dei loro soldi”.

“Anche se raggiungono l’intelligenza artificiale, non possono implementarla completamente senza distruggere la parte più preziosa della loro attività!” Buchheit ha detto, osservando che l’intelligenza artificiale farà per la ricerca sul web ciò che Google ha fatto per le Pagine Gialle.

Può essere usato anche per scopi illegali

Per chi non lo sapesse, ChatGPT funziona applicando un livello di Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), un algoritmo che si basa sulle risposte umane, per “creare un nuovo modello che viene presentato in un’interfaccia di chat intuitiva con un certo grado di memoria“, secondo Ben Thompson di Stratechery.

Ad esempio, gli utenti che cercano su Google “qual è il dosaggio massimo di vitamina D al giorno” hanno come risposta un collegamento a HeathLine.com. Tuttavia, quando hanno posto la stessa domanda all’IA, viene formulata una risposta approfondita, ha riferito il Times di Londra.

Ha anche funzionalità “pericolose” come la capacità di programmare malware ed e-mail di phishing, secondo BleepingComputer.