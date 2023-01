Nell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è stata scovata una nuova funzione, che potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto per tutti gli utenti che cambiano smartphone.

Si tratta della possibilità di trasferire tutta la cronologia su un nuovo smartphone Android senza utilizzare Google Drive. Scopriamo insieme come funziona nel dettaglio.

WhatsApp: nuova funzione utile per chi cambia smartphone

Gli sviluppatori hanno recentemente spiegato che la funzione in questione, permetterà agli utenti di spostare la cronologia delle chat tramite una modalità sicura e soprattutto senza l’obbligo di utilizzare Drive. Tuttavia, prima di avviare questo processo, occorrerà autorizzare alcuni permessi in modo tale da consentire all’applicazione di effettuare il trasferimento. Per conoscere ulteriori informazioni su quest’ultima funzionalità, infine, sarà necessario attendere i prossimi sviluppi.

Sempre restando in casa WhatsApp, recentemente è stata diffusa la notizia secondo la quale la popolare applicazione di messaggistica non funzionerà più su alcuni vecchi smartphone, tra cui iPhone 5 e 5C.

Lo stesso processo coinvolgerà anche diversi dispositivi Android, a partire da HTC Desire 500, Lenovo A820, LG Optimus e Samsung Galaxy S3. A riguardo, la società ha affermato di abbandonare il supporto per i dispositivi meno recenti in modo da potersi concentrare sul miglioramento dell’esperienza di WhatsApp sugli smartphone più moderni.