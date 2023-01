L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo è ancora oggi WhatsApp, un software completo sotto ogni punto di vista, che permette a tutti gli utenti di raggiungere un elevato numero di funzioni, senza richiedere nulla in cambio.

Pochi tuttavia conoscono in maniera approfondita il software, sono innumerevoli le funzioni nascoste che pochi hanno avuto il piacere di conoscere e provare, come ad esempio l’auto-invio di messaggi. Dovete sapere che da poco WhatsApp ha aggiunto la possibilità di inviarsi autonomamente messaggi di testo o allegati, una comodità incredibile per gli utenti che ad esempio vogliono condividere un file da PC a smartphone, o viceversa, senza procedere al collegamento fisico.

WhatsApp, quali sono le altre funzioni

Alcuni utenti, stando ad alcuni sondaggi emersi in rete, sono effettivamente a conoscenza dell’esistenza di WhatsApp Web, questi non è altro che un client online che permette l’utilizzo delle chat di messaggistica istantanea direttamente dal notebook o dal PC desktop, senza installare software di terze parti, ed ovviamente in maniera totalmente gratuita.

Per ultimo parliamo di WhatsApp Business, una funzione essenziale in ambito lavorativo, poiché permette a tutti di inserire due numeri di telefono nel medesimo client, in questo modo l’utente può dividere vita lavorativa e privata, ed allo stesso tempo gestire le chat dalla stessa applicazione di WhatsApp installata su un solo smartphone.

Tutte le funzioni descritte nel nostro articolo sono già disponibili per ogni utente in Italia, senza limitazioni di alcun tipo.