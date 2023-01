Da mesi gli sviluppatori di WhatsApp stanno mettendo a punto le prossime novità della piattaforma di messaggistica istantanea, in vista delle stagioni che verranno. L’obiettivo dei tecnici è quello di garantire al pubblico le migliori soluzioni di praticità e semplicità. Una novità è in dirittura di arrivo, in base a quelle che sono le ultime indiscrezioni: i messaggi che scompaiono.

WhatsApp, i messaggi che scompaiono: una riforma per la privacy

Il gruppo di leaker di WABetaInfo ha da poco anticipato lo sviluppo dei cosiddetti “messaggio a tempo”, ovvero dei “messaggi fantasma” che saranno eliminati in automatico dopo un determinato intervallo dal momento dell’invio.

Per lo sviluppo di questa funzione WhatsApp ha avuto come ispirazione la funzione di altre piattaforme come Instagram Direct. In occasione di ogni messaggio da inviare, gli utenti potranno selezionare l’opzione dell’invio a tempo, attraverso un apposito tasto che sarà vicino a quello dell’invio tradizionale. Una volta trascorso l’intervallo di tempo previsto, il messaggio del mittente non sarà più visibile al destinatario.

Questo metodo, oltre a garantire ulteriori soluzioni per la messaggistica, favorisce anche la privacy dell’utente. In contemporanea, infatti, gli sviluppatori della piattaforma stanno mettendo a punto anche un sistema per eliminare gli screenshot delle conversazioni con la conseguente non possibilità di condividere informazioni riservate di una comunicazione con altri utenti.

In base a quelle che sono le attuali direttive degli sviluppatori ed in base alle anticipazioni dei leaker, questa novità di WhatsApp sarà sviluppata nel più breve tempo sia per gli iPhone che per i device Android.