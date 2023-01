Acquistare una telecamera di sicurezza da esterno su Amazon è molto più facile in questi giorni, grazie alla presenza di un codice sconto che può indubbiamente aiutare a ridurre il prezzo finale di vendita, a prescindere comunque da tutto il resto.

Amazon, ecco l’offerta di cui vi parliamo

La nuova telecamera di sicurezza in promozione è di marca Haoting, presenta un sensore anteriore da 2 megapixel, con risoluzione nativa in FullHD a 1080p. Nasce per essere utilizzata all’aperto, infatti presenta certificazione IP68 per la resistenza contro gli agenti atmosferici, e si collega alla rete tramite la connettività WiFi. La visione notturna è garantita dalla presenza di LED IR attorno al sensore, fino ad una distanza massima di circa 10 metri dall’obiettivo.

In vendita ad un prezzo di listino di 59 euro, in questo periodo la potete acquistare a soli 35 euro, grazie al codice sconto WM8WYTHM, e premendo questo link. Ricordiamo che il coupon deve necessariamente essere applicato prima di effettuare il pagamento, altrimenti sarà necessario annullare l’ordine per rifare tutto daccapo.

Il prodotto è spedito direttamente da Amazon, ciò comporta tempi ridottissimi per la consegna, con anche garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, e tutto il tempo per ripensare all’acquisto nei primi 30 giorni dal giorno del completamento effettivo dell’ordine.