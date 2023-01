MediaWorld lancia la propria versione dei Saldi Invernali, una serie di ottime offerte dai prezzi fortemente ribassati, che nascondono al proprio interno la possibilità comunque di avere accesso ai migliori dispositivi in commercio, senza mai spendere poi così tanto.

Gli acquisti, come per tutte le precedenti campagne promozionali di MediaWorld, sono da completarsi in ogni singolo negozio, come anche direttamente online sul sito ufficiale, per mezzo del quale sarà possibile godere di un risparmio quasi unico nel proprio genere, ma che potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione.

Mediaworld, quali sono gli sconti del momento

I nuovi sconti MediaWorld fanno sognare tantissimi utenti, infatti è possibile pensare di acquistare i prodotti Apple raggiungendo livelli di prezzo quasi mai visti prima d’ora, come ad esempio il bellissimo iPhone 14, disponibile all’acquisto a soli 829 euro, solamente per citarne uno, senza dimenticarsi dell’incredibile Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo si aggira attorno ai 999 euro.

Osservando invece il mondo Android, la scelta in questo caso ricadrebbe su modelli comunque generalmente interessanti e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come Xiaomi Redmi Note 11S a 229 euro, oppure Oppo A96 a 259 euro, Xiaomi Redmi 9A disponibile a 109 euro, ma anche Honor Magic 4 Lite a 229 euro, Honor 70 a 499 euro, Honor X7 a 169 euro, Honor X8 a 219 euro, Motorola Moto G22 a 139 euro, ed anche Oppo A54s, il cui prezzo finale è di 179 euro.

Tanti sconti per risparmiare al massimo, senza però rinunciare alle migliori condizioni di vendita.