Lidl è assolutamente imbattibile nel lancio di nuove offerte shock dai prezzi esclusivi ed incredibilmente bassi, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare i prodotti più interessanti, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre eccessive.

Il volantino è ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per approfittare degli ottimi sconti, non dovete fare altro che recarvi in negozio, e cercare comunque di non perdere il giorno di scadenza, poiché comunque i quantitativi disponibili potrebbero essere limitati, e di conseguenza anche terminare in anticipo.

Lidl, nuove sorprese ed offerte per tutti

Grandi offerte per il fai-da-te da Lidl proprio in questi giorni, arrivano infatti tantissimi sconti speciali che possono indurre gli utenti a spendere molto meno del solito, riuscendo così nei lavoretti senza alcuna difficoltà. I prezzi partono da un minimo di 24,99 euro per l’acquisto di una smerigliatrice orbitale o di una levigatrice a penna multifunzione, per salire poi verso i 29 euro necessari per l’acquisto del trapano a percussione, ma senza dimenticarsi del bellissimo trapano avvitatore ricaricabile, il cui prezzo si aggira attorno ai 59 euro, ed include anche un set di punte.

Pensando ad accessori più generali non possono mancare set di viti e tasselli, punte, chiavi a bussola, corde multiuso, colla istantanea liquida, o più semplicemente un faro a LED con rilevatore di movimento, disponibile proprio oggi a soli 19 euro. Gli acquisti, è importante saperlo, possono essere completati nei negozi Lidl, a partire dal 16 gennaio.