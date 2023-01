L’operatore semivirtuale di Vodafone, Ho Mobile, ritorna in grande stile. La società ha avviato nelle ultime ore una campagna marketing che punta a sfiancare la concorrenza

Si chiama Internet ho. Things, l’offerta dedicata per i dispositivi smart della tua casa e prevede 500 MB a soli 2,99 euro al mese + 50 minuti e 500 SMS inclusi nell’offerta. La compagnia segnala che sarà necessario attivare la promo pagando soli 9,00€, e la SIM è gratis.

Ricordiamo inoltre che la prima ricarica vale 3,00€ da cui verrà scalato il costo del rinnovo di 2,99 euro. Citando la descrizione dell’offerta, leggiamo: ” Internet ho. Things è l’offerta ideale per antifurti, termostati e altri dispositivi intelligenti IoT come GPS tracker, caldaie, condizionatori, elettrodomestici intelligenti e contatori. La SIM è disponibile in tutti i formati standard, micro e nano”. Una soluzione perfetta per tutte le persone che hanno una casa intelligente e prodotti Smart che necessitano di Internet.

La SIM è gratuita

Rispetto alle campagne sms winback di altri operatori, in questo caso si nota come non venga proposta alcuna promozione dedicata, ma viene semplicemente proposto di andare sul sito ufficiale di ho. per attivare una delle attuali offerte disponibili online, scegliendo tra quelle che prevedono la possibilità di richiedere la portabilità del numero.

Come viene sottolineato, attivando una delle offerte online direttamente da casa è possibile ricevere la SIM a casa con spedizione gratuita.

A tal proposito si ricorda che dal 7 maggio 2020 l’app ho. Mobile si è aggiornata permettendo di attivare le SIM ricevute a casa registrando un breve video di riconoscimento che inquadra il volto e un documento di riconoscimento. In questo modo non è più necessario attendere l’operatore per la videochiamata.