Le novità che interessano il campo della tv streaming già si intravedono in questo 2023. Nei prossimi mesi, le grandi compagnie del settore proporranno delle novità, non soltanto per quanto concerne i contenuti, che andranno a modificare l’attuale setting del mercato. Disney+, ad esempio, sotto il punto di vista commerciale potrebbe stupire ancora una volta tutti.

Disney+ propone due piani diversi e le pubblicità

In base alle indiscrezioni che arrivano dall’altra parte dell’oceano, la compagnia americana sta pensando anch’essa, proprio come Netflix, di introdurre le pubblicità sulla sua piattaforma. Questa modifica per ora dovrebbe riguardare per ora proprio gli USA. Il colosso statunitense, al netto di numeri certamente positivi in termini di utili, vuole massimizzare così ancor di più i suoi risultati.

L’obiettivo di Disney+ nel medio e breve termine sarebbe quello di differenziare la sua attuale offerta commerciale, proponendo agli utenti due pacchetti tra cui scegliere. Gli abbonati avrebbero a loro disposizione il ticket Basic al costo attuale di 7,99 dollari al mese, un ticket caratterizzato dalle inserzioni promozionali tra una serie tv e l’altra.

Al tempo stesso gli abbonati potranno anche optare per il ticket Premium ad un costo di 10,99 euro ogni mese, con la condivisione dei contenuti su dispositivi in contemporanea e con la presenza della tecnologia 4K per la visione di film e serie tv.

Almeno per il momento non sono previste invece novità per il mercato d’Europa in cui Disney+ sarà presente ancora nelle forme attuali. Non sono però da escludere novità in tal senso già nel corso dell’anno.