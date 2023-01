Avete tra le mani un iPhone 14 o un iPhone 13, e state cercando un caricatore compatibile che sia anche economico? allora potete fare affidamento sul dispositivo presente su Amazon, è completo e costa meno di 12 euro.

Amazon, ecco l’offerta sul caricatore usb

Un caricatore USB C è un prodotto versatile, che può difatti essere utilizzato per caricare più dispositivi in contemporanea, non solo Apple, ma anche qualsiasi altro prodotto che presenti un connettore USB C. E’ importante specificare la compatibilità con i device Apple, tuttavia, poiché non tutti i caricatori sono compatibili, a causa del certificato MFI, invece presente nel modello corrente.

Il prodotto in questione è da 40 watt, sulla superficie presenta un piccolo LED di funzionamento (di colorazione azzurra) e due porte USB type-C. La potenza di 40 watt è da considerarsi cumulativa, ovvero riesce al massimo a fornire un quantitativo in uscita al dispositivo connesso, o a più dispositivi, nel caso in cui se ne collegassero più di uno.

Il prezzo finale è di soli 11 euro, partendo da un listino di 14,99 euro, con l’applicazione del coupon del 25%, cliccando l’apposita casella presente nella pagina Amazon. Per acquistare, invece, collegatevi subito qui.

Il prodotto, come al solito del resto, viene commercializzato da Amazon, la spedizione è molto rapida, avviene in circa 1/2 giorni lavorativi, dipendentemente dalla distanza dal magazzino in cui è stoccato il dispositivo in questione.