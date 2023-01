È la stagione dello shopping online e delle truffe. Amazon ha avvertito i suoi clienti che i truffatori sono in piena attività durante le festività, dato che utilizzano una varietà di metodi di phishing per rubare nomi, indirizzi, credenziali di account e informazioni bancarie.

Le truffe online non sono una novità e, ovviamente, non si limitano solo ad Amazon. La Federal Trade Commission (FTC) afferma sul suo sito web, ad esempio, di aver ricevuto 2,8 milioni di segnalazioni di frode da parte dei consumatori nel 2021. Le truffe sugli acquisti online sono state il secondo metodo più popolare per prendere di mira le vittime. I consumatori hanno perso collettivamente 5,8 miliardi di dollari a causa di queste truffe, che rappresentano un aumento astronomico del 70% rispetto al 2020, secondo l’agenzia.

Amazon sta tentando di proteggere preventivamente i propri clienti da questi truffatori descrivendo in dettaglio i tipi di truffe che sta vedendo in circolazione e i modi in cui è possibile individuarli per evitare di diventare vittima di un attacco di phishing.

Le e-mail di phishing dominano il settore

In un post sul blog, Amazon spiega che i truffatori stanno impersonando l’azienda, utilizzando sia e-mail che messaggi di testo che possono contenere il logo di Amazon o collegamenti a siti web di phishing progettati per assomigliare ad una pagina web di Amazon. Secondo la società, la maggior parte dei messaggi di truffa che ha visto nel 2022 sono stati inviati sotto forma di false conferme d’ordine.

Le conferme d’ordine false spesso arrivano come un’e-mail o un messaggio di testo che dice che hai comprato qualcosa, di solito un oggetto costoso come una TV. Il messaggio potrebbe incoraggiarti a fare clic su un collegamento per annullare l’ordine se non hai effettuato l’acquisto, ma è qui che sta la trappola: il collegamento ti porterà a un sito web falso in cui ti verrà richiesto di inserire informazioni bancarie o le tue credenziali di accesso Amazon.