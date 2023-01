WhatsApp, il trucco gratis per spiare e restare anche invisibili in chat

Secondo quanto riportato stanno rivestendo sempre più importanza le applicazioni di terze parti che in un certo qual modo sono correlate a quelle più famose. Stiamo parlando di colossi veri e proprio come quelli della messaggistica istantanea ad esempio.

Effettivamente sono tante le persone che cercano di utilizzare delle funzioni che WhatsApp ovviamente, per forza di cose, non può disporre per il suo pubblico. Stiamo parlando del classico spionaggio, il quale ovviamente non è più disponibile vista la grande lotta che WhatsApp ha vinto negli ultimi anni, o magari della possibilità di recuperare dei messaggi così come essere invisibili durante la giornata quando ci si connette alla celebre applicazione di messaggistica. Ricordiamo che non c’è praticamente nulla di illegale per quanto riguarda gli applicativi in questione, i quali sono liberamente scaricabili dal web in ogni momento.

WhatsApp: gli utenti possono avere delle funzioni alternative semplicemente scaricando queste tre applicazioni davvero interessanti

Dopo aver ascoltato tutti i rumors che stanno parlando insistentemente di WhatsApp come app prossima a tanti aggiornamenti interessanti, è il momento di uscire fuori dagli schemi. Ecco alcune applicazioni di terze parti molto ricercate, le quali possono concedere dei veri e propri privilegi.

La prima è sicuramente Whats Tracker, applicazione che permette ogni giorno di scoprire l’orario preciso in cui entra uno degli utenti che decidiamo di spiare. Riceverete una notifica ogni qualvolta avverrà una di queste azioni.

A seguire non si può ignorare l’app WAMR. L’applicazione si occuperà di intercettare tutti i messaggi di ogni notifica, in modo da tenerli conservati qualora dovessero essere cancellati.

Infine ecco l’app perfetta per essere invisibili, ovvero Unseen. Se avete paura che qualcuno possa vedervi online mentre leggete i messaggi, con questa applicazione e potrete leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo non dovrete aggiornare neanche il vostro ultimo accesso all’applicazione.