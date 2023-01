Vino, questa bottiglia ha 1700 anni e bere il suo contenuto potrebbe essere letale

Gli intenditori di vino aspettano anche anni prima di bere un buon vino e c’è addirittura chi lo manda nello spazio. Quindi, ci si chiede se sia sicuro assaggiare il contenuto di una bottiglia di vino non aperta, ma molto vecchia. La bottiglia più antica del mondo in questione si ritiene abbia circa 1.700 anni e si trova nel Museo Storico del Palatinato a Spira, in Germania. Si chiama Römische Wein von Speyer o semplicemente vino Speyer e venne recuperato da una tomba romana nel 1867. La bottiglia è stata conservata bene poiché era sigillata con cera piuttosto che con un tappo di sughero, e tutt’ora contiene una bevanda ormai priva (sicuramente) di qualità alcoliche.

Vino: cosa contiene la bottiglia in questione?

In generale, l’invecchiamento del vino può migliorare la sua qualità poiché dà ai suoi elementi costituenti un po’ di tempo per “cuocere” all’interno e creare un’aroma migliore. Tuttavia, in questo caso specifico, non si sa con certezza se il contenuto della bottiglia sia ancora commestibile o meno. “Micro-biologicamente probabilmente non è rovinato”, ha dichiarato la professoressa Monkia Christmann, “ma non porterebbe gioia al palato.” Quindi, sarebbe meglio non utilizzarlo per accompagnare la carne o il pesce.

In generale, è importante notare che l’età di un vino non è sempre un indicatore della sua qualità. Ci sono molte altre variabili che influiscono sulla sua qualità, come quella dell’uva utilizzata, le condizioni di conservazione e l’invecchiamento. È anche importante ricordare che i gusti personali possono variare notevolmente e ciò che una persona potrebbe trovare delizioso, potrebbe non piacere a un’altra. In generale, assaggiare il contenuto di una bottiglia di vino non aperta di 1.700 anni non è sicuro e non sarebbe consigliabile farlo, a prescindere da tutto.