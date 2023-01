L’universo è così grande che gli scienziati della NASA ritengono che esistano mondi simili al nostro, che potrebbero sostenere la vita. Recentemente, l’agenzia spaziale ha annunciato di aver individuato un pianeta simile alla Terra, noto come TOI 700, che potrebbe avere acqua liquida e un guscio roccioso simile a quello della Terra. Questa scoperta si unisce ad altre recenti come quella dei due mondi oceanici.

TOI 700: la grande scoperta

TOI 700 è stato scoperto dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) del MIT ed orbita intorno alla stella nana TOI 700, situata a circa 100 anni luce dalla Terra nella costellazione del Dorado. Ci sono anche altri pianeti intorno alla stella, entrambi di dimensioni simili alla Terra e si trovano all’interno della zona abitabile. TOI 700 d è stato il primo mondo delle dimensioni della Terra e nella zona abitabile scoperto da TESS intorno ad una stella. “Questo è uno dei pochi sistemi con pianeti multipli, piccoli e abitabili che conosciamo”, ha dichiarato Emily Gilbert, scienziata del Jet Propulsion Laboratory, che ha guidato la ricerca. “Ciò rende il sistema TOI 700 una prospettiva entusiasmante per un ulteriore follow-up.”

Tale scoperta è un passo importante per gli scienziati nella ricerca di vita extraterrestre, poiché essi possono ora concentrarsi su questo pianeta specifico per ulteriori studi e indagini. Per farlo verranno utilizzati strumenti come il James Webb Space Telescope, per analizzare l’atmosfera del pianeta e cercare tracce di gas come l’ossigeno e il metano, che potrebbero indicare la presenza di vita. Ma anche la tecnologia di astrobiologia per inviare sonde robotiche, così da esplorare il pianeta e raccogliere campioni di suolo e roccia per ulteriori analisi.