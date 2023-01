Una telecamera di sicurezza con registrazione in FullHD, si trova in fortissima offerta su Amazon in questi ultimi giorni della settimana, gli utenti hanno difatti la possibilità di pagare pochissimo il suo acquisto, grazie alla presenza di un apposito coupon che permette di ridurre di molto la spesa.

Amazon, la nuova telecamera in offerta

Una telecamera di sicurezza in stile Arlo, infatti il design è estremamente simile, viene proposta in questi giorni ad un prezzo fortemente scontato, grazie all’applicazione di un coupon. Il modello di cui vi parliamo è marchiato GNCC, si tratta di un prodotto da utilizzare con una base da collegare direttamente al router di casa, da utilizzare prevalentemente all’esterno (anche se nessuno vi vieta di testarlo all’interno).

Certificata IP66 per la resistenza agli agenti atmosferici, la telecamera presenta visione notturna a colori, grazie al LED superiore, ed una risoluzione nativa a 1080p, grazie alla presenza di un sensore da 2 megapixel. Da non trascurare nemmeno la compatibilità con Amazon Alexa, o la presenza del microfono a due vie (con altoparlante integrato).

Il prodotto viene commercializzato ad un prezzo di listino di 49 euro, ma applicando il coupon in pagina, la spesa finale si assesterà attorno ai 29,99 euro (acquistatela qui). La spedizione, come per tutti i dispositivi che vi proponiamo nei nostri articoli, è gestita direttamente da Amazon, per una maggiore velocità.