Serate da ballo, in Svezia si potranno organizzare in totale libertà

Le forze di centro-destra in Svezia hanno proposto una riforma che mira a ridurre la burocrazia necessaria per organizzare serate da ballo. Attualmente, i locali devono richiedere una licenza specifica per organizzare questo tipo di eventi e ciò è in vigore da più di dieci anni.

Feste da ballo: sta per cambiare tutto ed è merito della Svezia

La proposta prevede che i proprietari di discoteche e ristoranti debbano semplicemente notificare le loro intenzioni alle forze dell’ordine in modo gratuito e verbale, invece di dover pagare una tassa di almeno 700 corone (circa 61€) per ottenere il permesso. Inoltre, se un locale viene colto a organizzare una serata senza la licenza richiesta, la polizia può procedere con il sequestro di alcol e altri permessi commerciali. Il Ministro della Giustizia Gunnar Strömmer ha giustificato la proposta affermando che “non è ragionevole che lo stato regoli la danza popolare”. Anche i media svedesi hanno sostenuto la proposta, definendo le attuali metodologie come “obsolete e moralistiche“. Se la proposta verrà approvata dal parlamento, entrerà in vigore il 1° luglio 2023.