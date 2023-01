L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di continuare a proporre, anche nel prossimo mese di febbraio 2023, la propria offerta PosteCasa Ultraveloce a prezzo scontato.

PostePay ha deciso di aggiornarne la scadenza fino al giorno 25 Febbraio 2023, permettendo l’attivazione delle offerte per altre sei settimane aggiuntive, salvo ulteriori cambiamenti. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

PosteMobile proroga PosteCasa Ultraveloce a prezzo scontato

PosteCasa Ultraveloce in versione standard può essere attivata sia in ufficio postale che online, tramite il sito di PostePay o quello di Poste Italiane. Vi ricordo che l’offerta in questione comprende una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC (in base alla copertura disponibile), un modem Wi-Fi incluso e, in questo caso, anche una una chiavetta 4G con Giga illimitati.

Il costo dell’offerta è scontato a 26,90 euro al mese (anziché 30,90 euro al mese), mentre il costo di attivazione, consegna e installazione risulta pari a 49 euro, scontata rispetto ai 99 euro richiesti solitamente. Con PosteCasa Ultraveloce Start, invece, è inclusa esclusivamente una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC (in base alla copertura disponibile) con modem Wi-Fi, senza alcuna chiavetta per navigare su rete mobile.

In questo caso, il costo dell’offerta è scontato a 23,90 euro al mese (anziché 27,90 euro al mese), mentre il costo di attivazione, consegna e installazione risulta pari a 39 euro scontata invece di 99 euro. Per scoprire tutti i dettagli vi invitiamo, come sempre, a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.