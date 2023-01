Il colosso dello streaming Netflix ha aperto le danze di questo nuovo anno facendo letteralmente il botto. Tra la fine di dicembre e gennaio, infatti, sono arrivate sulla piattaforma davvero tanti nuovi titoli. Tra questi, spiccano senz’altro le nuove stagioni di rinomate serie tv, come Emily In Paris e Ginny e Georgia. Ora, però, è già tempo di prepararsi per tutti i nuovi titoli in arrivo a febbraio 2023.

Netflix si prepara ad arricchire il suo catalogo con nuovi titoli a febbraio

Siamo a metà gennaio eppure stanno già circolando in rete i nomi dei prossimi titoli in arrivo su Netflix per il prossimo mese. Si tratta come sempre di nuovi titoli molto attesi dagli utenti, come ad esempio la prima parte della quarta stagione della serie tv You. Ovviamente l’elenco emerso non è ancora completo, vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni. Ricordiamo comunque che anche dicembre e gennaio non sono stati da meno. Durante questi mesi, infatti, il colosso dello streaming ha già sorpreso per i numerosi titoli che ha portato sulla piattaforma.

Serie tv in arrivo su Netflix a febbraio

• 1 febbraio: I milioni di Gunther

• 2 febbraio: Make my Day

• 2 febbraio: Freeridge

• 8 febbraio: The Exchange

• 9 febbraio: You, quarta stagione, prima parte

• 9 febbraio: Mio papà va a caccia di alieni!

• 10 febbraio: Love to Hate You

• 15 febbraio: Full Swing – Una stagione di golf

• 16 febbraio: The Upshaws, terza parte

• 23 febbraio: Outer Banks , terza stagione

Film in arrivo su Netflix a febbraio

• 3 febbraio: True Spirit

• 3 febbraio: Lupo vichingo

• 3 febbraio: Dalla paura all’amore

• 10 febbraio: Da me o da te

• 17 febbraio: Unlocked