I provider di servizi Internet (ISP) possono vedere tutto ciò che fai online. Possono tenere traccia di cose come quali siti web che visiti, quanto tempo ci trascorri, i contenuti che guardi, il dispositivo che stai utilizzando e la tua posizione geografica.

A seconda di dove ti trovi nel mondo, queste informazioni vengono utilizzate per una varietà di scopi, tra cui la creazione di un profilo da vendere a inserzionisti di terze parti o l’imposizione della censura per conto dei governi.

Per fortuna, esiste una soluzione semplice è la VPN o rete privata virtuale. Ciò crittograferà tutto il traffico Internet in esecuzione da e verso il tuo dispositivo e lo invierà attraverso un server intermedio. Ciò significa che è illeggibile per il tuo ISP o per chiunque altro stia spiando le tue attività, come amministratori di rete, agenzie governative o hacker.

Un vantaggio di una VPN è che maschera il tuo indirizzo IP e lo sostituisce con un altro da una posizione a tua scelta. Ciò significa che puoi aggirare le restrizioni geografiche su siti web come quelli che offrono servizi di streaming, giochi e tanto altro quando viaggi all’estero.

In questo articolo scopriremo la migliore VPN da scegliere per evitare il tracciamento delle attività.

Ecco cosa bisogna usare

NordVPN vanta una vasta rete di oltre 5.500 server in 59 paesi, quindi non avrai problemi a trovare un server nella posizione appropriata. Questo provider raggiunge le velocità più elevate rispetto la concorrenza, quindi non riscontrerai rallentamenti evidenti durante la navigazione, lo streaming di video HD o il download.

Inoltre il servizio offre la migliore sicurezza per la sua categoria, inclusa la crittografia a 256 bit. Viene fornito con protezione contro le perdite DNS e un kill switch per garantire che il tuo traffico non lasci mai il tunnel crittografato e rimanga illeggibile per il tuo ISP. NordVPN non registrerà alcuna informazione di identificazione personale.

Puoi connettere fino a sei dispositivi contemporaneamente sotto ogni account. Sono disponibili anche dellee app per Windows, MacOS, Linux, iOS e Android. Può anche essere configurato su router domestici in modo che ogni dispositivo connesso a Internet in casa sia protetto.