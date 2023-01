Esselunga vuole ritagliarsi un grosso spazio nel cuore degli utenti italiani che ogni giorno cercano di risparmiare al massimo sui propri acquisti, ecco svelato il motivo per il quale ha deciso di mettere a disposizione tantissime riduzioni di prezzo ed offerte mai viste.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono avevamo visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono da completare nei negozi fisici in Italia, con anche la possibilità di affidarsi agli ultimi giorni di validità, dato comunque un buon quantitativo di scorte distribuite.

Esselunga, occasioni da non perdere di vista

Ottimo livello di risparmio, fino al 18 gennaio 2023, per tutti coloro che sceglieranno di acquistare il bellissimo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, uno smartphone che ad oggi risulta essere in vendita a soli 179 euro, e che allo stesso tempo è in grado di riservare non poche sorprese a tutti.

Tra i suoi punti di forza non possiamo che annoverare il bellissimo display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED di ottima qualità, affiancato dal processore Qualcomm Snapdragon 742G, che viene mosso da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili), senza poi dimenticarsi della quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 megapixel, ma anche chip NFC, batteria da 5000mAh per lunga autonomia, con supporto alla ricarica rapida a 33 watt.

Il modello commercializzato è disponibile sbrandizzato, ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti di sistema verranno rilasciati dal produttore, e non dal singolo operatore telefonico.