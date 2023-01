Se hai provato una sensazione di caduta prima di andare a dormire o hai notato che tutto il tuo corpo si contraeva prima di dormire, non sei solo. Questo è un evento comune ed è stato stimato che il 70% della popolazione potrebbe sperimentarlo in una forma o nell’altra.

Sentire uno spasmo, uno scatto o avere una sensazione di caduta o galleggiamento mentre si dorme può verificarsi anche alle persone “sane“. Sebbene queste sensazioni di movimento possano verificarsi per una serie di motivi, la specialista dei disturbi del sonno Reena Mehra, ci tiene a precisare che esistono fattori scatenanti e alcuni consigli che puoi seguire.

Cosa provoca gli spasmi?

Questo fenomeno involontario durante il sonno è chiamato mioclono del sonno (chiamato anche mioclono ipnico) e si verifica durante le transizioni del sonno quando si passa da una fase del sonno a un’altra.

I movimenti muscolari specifici che si verificano di conseguenza sono anche chiamati scatti ipnagogici (o scatti ipnagogici) ed è molto probabile che si verifichino quando inizi ad addormentarti.

Una teoria è che questa fase del sonno sia abbastanza leggera che il tuo cervello possa interpretarla erroneamente come veglia, ma riconosce anche che i tuoi muscoli non si muovono. Questo porta il tuo cervello a inviare un messaggio ai tuoi muscoli come una sorta di check-in, per svegliarli o mantenerli attivi o reattivi come mezzo di protezione.

I neurotrasmettitori vengono rilasciati e trasportano il messaggio dalle tue cellule nervose, attaccandosi alle tue cellule proteiche muscolari. Questo attaccamento segnala alle cellule riceventi di agire in un certo modo, in particolare in questo caso, per far muovere i muscoli.

Prova a ridurre quanto segue per migliorare la tua salute

Stress: quando sei stressato, la tua mente può continuare a processare ed è probabile che non sarai in grado di riposarti la notte. Ciò può influire sul ciclo del sonno e aumentare la probabilità che il tuo sonno venga interrotto. Fai quello che puoi per cercare di ridurre il tuo livello di stress prima di andare a dormire e otterrai un sonno più ristoratore. Inoltre, assicurati di praticare buone abitudini prima di andare a letto.

Droghe, stimolanti e alcol: Sia gli stimolanti che l’alcol possono impedirti di raggiungere o completare completamente alcune fasi del ciclo del sonno, facendoti rimanere nelle fasi più leggere del sonno e provocando probabilmente spasmi ipnotici o sensazioni di movimento durante il sonno o altre parasonnie o disordini del sonno. Il ritiro da questi può anche causare reazioni muscolari.

Caffeina: è noto che il consumo di troppa caffeina provoca contrazioni muscolari. Può anche influenzare i cicli del sonno in generale, tenendoti sveglio e impedendoti di dormire bene la notte. Questo può contribuire all’insonnia. Oppure, se riesci a dormire, può mantenerti in fasi di sonno più leggere e innescare movimenti muscolari involontari.

Mancanza di sonno: Quando non riesci a dormire è necessario che l’intero ciclo del sonno ne risenta, il che può aumentare la probabilità che tu possa sperimentare il mioclono del sonno.