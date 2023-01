Crypto.com, uno delle più importanti piattaforme di criptovalute, ha annunciato venerdì che licenzierà il 20% della sua forza lavoro in quella che sembra essere un’ulteriore prova del crollo del settore.

L’exchange incentrato sulla vendita al dettaglio ha affermato che il crollo imprevisto dell’altro exchange di criptovalute FTX ha portato alla decisione di ridurre la sua forza lavoro.

“È per questo motivo, mentre continuiamo a concentrarci su una gestione finanziaria prudente, abbiamo preso la decisione difficile ma necessaria di effettuare ulteriori riduzioni per posizionare l’azienda per il successo a lungo termine“, Kris Marszalek, co-fondatore e CEO di Crypto.com ha detto in una dichiarazione ai dipendenti.

Marszalek ha affermato che la società “è cresciuta in modo ambizioso all’inizio del 2022” e si è basata su “un incredibile slancio che si è allineato con la traiettoria del settore“.

“Quella traiettoria è cambiata rapidamente“, ha affermato, aggiungendo che le riduzioni effettuate dalla società lo scorso luglio l’hanno posizionata per “sopportare la recessione macroeconomica” ma non hanno tenuto conto del crollo di FTX, che “ha danneggiato in modo significativo fiducia nel settore”.

Un problema che affligge tutto il settore

A novembre, l’exchange di criptovalute FTX ha presentato istanza di fallimento e il suo fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried, ora deve affrontare otto accuse collegate a presunte frodi multimiliardarie.

All’inizio di questa settimana, Coinbase, la prima piattaforma di trading di criptovalute a diventare pubblica, ha dichiarato che sta licenziando più di 900 lavoratori, incolpando le “condizioni di mercato“.

“L’intero team dirigenziale senior e io rimaniamo più fiduciosi che mai nella nostra missione e visione di Crypto.com, insieme alla nostra posizione unica nel settore come leader nella conformità alle normative, sicurezza e privacy”, ha affermato Marszalek.

“Abbiamo un anno significativo davanti a noi mentre continuiamo a contribuire a ripristinare la fiducia nel nostro settore e a integrare ulteriormente i nostri servizi nei mercati di tutto il mondo. Sono fiducioso nella nostra capacità di costruire e guidare il mercato e sono grato di lavorare con tutti voi nel viaggio che ci aspetta”.